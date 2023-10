Jonah Hill in realtà odiava McLovin in Superbad

Sappiamo che è difficile da digerire ma se vi dicessimo che Jonah Hill odiava Christopher Mintz-Plasse e il suo McLovin in Superbad? Tenetevi pronti perché vi spieghiamo esattamente cos’è successo.

A raccontare questa storia è stato il terzo membro della gang di Superbad, cioè Michael Cera, che durante un’intervista con First We Feast ha spiegato come era nato l’odio fra Jonah Hill e Christopher Mintz-Plasse. Odio che in realtà era semplice competizione, soltanto da parte di Jonah Hill.

Michael Cera ha infatti svelato che durante i provini Jonah Hill aveva detto categoricamente no al ruolo di McLovin per Christopher Mintz-Plasse, questo perché stando a Cera il suo collega si sentiva “minacciato” a livello comico proprio da quello che sarebbe diventato il celebre McLovin. Jonah Hill era come intimidito dalla verve comica al limite del menefreghismo di Christopher Mintz-Plasse, ma secondo Michael Cera questo non ha fatto altro che aumentare la comicità di Superbad.

Infatti Jonah Hill sentendosi superato faceva ancora più sforzi per risultare comico e il fatto che tutto questo non sembrasse toccare Christopher Mintz-Plasse rendeva il duo davvero perfetto. Michael Cera infatti ha detto che l’attore di McLovin sembrava davvero non avere un problema al mondo e non gli interessava quello che la gente pensava di lui. Ecco perché lo scontro tra i due attori e i loro personaggi è risultato così divertente sullo schermo.

Nel film i due si sopportano poco e in effetti la chimica di "odio" si percepiva, forse perché davvero Jonah Hill non voleva sentirsi superato da Christopher Mintz-Plasse. Il resto è leggenda. O meglio, è McLovin.

E voi la sapevate questa? Tra l'altro Jonah Hill tornerebbe per un sequel di Superbad, ve lo diciamo, mentre invece se volete altri racconti Michael Cera era scioccato dal set di Barbie. Diteci la vostra nei commenti!