Jonah Hill è il Pinguino nella nuova fan-art su The Batman

Quella del villain era ed è sicuramente una delle questioni più spinose da affrontare per The Batman, il film sul Cavaliere Oscuro diretto da Matt Reeves e con Robert Pattinson nei panni del giustiziere mascherato. Durante la giornata di ieri, però un nome sembra essersi imposto con prepotenza per il ruolo.

Mentre alcuni fan ingannavano il tempo immaginando un Enigmista interpretato da James McAvoy, infatti, cominciavano a trapelare voci secondo le quali Jonah Hill sarebbe in trattative per interpretare il Pinguino, di cui ricordiamo la sola interpretazione di Danny DeVito in Batman: Il Ritorno del 1992.

Si tratta ovviamente non ancora di certezze, soprattutto considerando le pretese a dir poco esose di Hill che chiede un compenso pari al doppio di quello che percepirà il protagonista Pattinson. Il nome sembra comunque esser stato decisamente apprezzato dai fan, che nel giro di poche ore hanno già cominciato a dar sfogo alla fantasia immaginando l'attore di The Wolf of Wall Street nei panni del villain dell'Uomo Pipistrello. Ad occhio sembrerebbe piuttosto convincente, che ne dite?

Novità arrivano anche sul fronte alleati di Batman, comunque: per il ruolo del commissario Gordon, infatti, sembra sempre più certo l'ingaggio di Jeffrey Wright. Per la parte del commissario, in realtà, pare si fosse inizialmente pensato a Mahershala Ali, che ha però preferito impegnarsi con Marvel per raccogliere l'eredità di Wesley Snipes in Blade.