Jonah Hill: 'Nessuno ha visto la mia migliore interpretazione per colpa di Amazon'

Pur avendo come protagonisti due attori del calibro di Joaquin Phoenix e Jonah Hill, Don't Worry, l'ultimo film di Gus Van Sant, non ha ottenuto il successo sperato. Proprio Hill considera la sua interpretazione come la migliore della sua carriera e incolpa Amazon per l'insuccesso del film.

Recentemente intervistato dalla pagina Instagram di GQ, Jonah Hill ha infatti rivelato di considerare la sua interpretazione nel film sul vignettista satirico John Callahan come la migliore della sua carriera di sempre: "Si tratta della miglior recitazione che ho fatto e che mai farò, ma nessuno l'ha vista perché Amazon ha incasinato tutto quanto".

La pellicola è un biopic sul disegnatore John Callahan, il quale dopo essere rimasto paralizzato in seguito a un incidente automobilistico si rifugiò nel disegno come forma di terapia. Basato sulla biografia dello stesso Callahan, il film è scritto da Van Sant e nel cast sono compresi anche Joaquin Phoenix nella parte principale, Rooney Mara, Jack Black, Mark Webber e Udo Kier.

Dopo essere stato presentato al Sundance Film Festival, Amazon acquistò i diritti per la pellicola ma non è stata capace di creare la giusta attesa nei suoi confronti verso il pubblico, nonostante le ottime recensioni che aveva ricevuto dalla critica presente al festival, che principalmente lodavano proprio le interpretazioni del cast. Nel suo weekend di apertura, Don't Worry incassò solamente 1.4 milioni di dollari, mentre l'incasso complessivo fu di 4.2 milioni di dollari nel mondo, appena sopra il budget di 3.5 milioni. Una delle ragioni di questo fallimento fu l'esordio in contemporanea con la pellicola indie della A24 Eighth Grade, che fu capace di incassare ben 13 milioni.

L'interpretazione di Hill venne lodata sia dallo stesso IndieWire che dal New York Times, così come anche da Peter Travers di Rolling Stone.