Jonah Hill, niente matrimonio: annullate le nozze con Gianna Santos

Neanche nel mondo del cinema il lieto fine è sempre assicurato: lo ha imparato a sue spese anche Jonah Hill, che nei prossimi tempi avrebbe dovuto convolare a nozze con Gianna Santos, con cui era legato sentimentalmente da più di un anno.

Il condizionale non è un caso: nelle ultime ore si è infatti diffusa la notizia dell'annullamento delle nozze tra la giovane manager e la star di The Wolf of Wall Street, che hanno posto quindi fine ad un rapporto sentimentale che durava ormai da un po' (i due si erano ufficialmente fidanzati nel settembre del 2019).

La relazione tra i due andava avanti dal 2018: Hill e Santos preferirono mantenere un profilo basso, finché la madre di lei non postò una foto di famiglia in cui era impossibile non notare la presenza dell'attore. Da lì al fidanzamento passò circa un anno, dal fidanzamento alla rottura ancora meno.

L'attore, comunque, non ha rilasciato dichiarazioni né spiegato le ragioni dell'annullamento delle nozze: negli ultimi tempi, Hill è stato attivo sui social principalmente per invitare i suoi fan ad andare a votare, proprio come tanti suoi colleghi di Hollywood. Per chi non lo sapesse, Hill detiene insieme a Leonardo Di Caprio il record di imprecazioni sul grande schermo per The Wolf of Wall Street.