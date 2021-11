Jonah Hill sarà Jerry Garcia nel nuovo film di Martin Scorsese sui Grateful Dead

Sappiamo bene quanto Martin Scorsese tenda ad affezionarsi agli attori: da Robert De Niro a Leonardo DiCaprio, la carriera del regista prossimamente in sala con Killers of the Flower Moon è strettamente legata al concetto di attore-feticcio: una cerchia ristretta nella quale, stando alle ultime novità, potrebbe entrare a far parte anche Jonah Hill.

L'attore che proprio grazie al The Wolf of Wall Street del buon Martin ricevette nel 2014 la sua seconda candidatura all'Oscar come Miglior attore non protagonista, infatti, è stato annunciato proprio in queste ore come protagonista di un prossimo progetto di Scorsese ancora senza titolo.

Il regista è attualmente impegnato a lavorare sul suo Killers of the Flower Moon (a proposito: recentemente anche Brendan Fraser è stato annunciato nel cast del film di Scorsese), ma ha già firmato un accordo con Apple per un film che, stando alle notizie circolate in queste ore, dovrebbe essere incentrato sui Grateful Dead, la storica band celebre per successi come Dark Star o Friend of the Devil.

Hill, già produttore di Killers of the Flower Moon, dovrebbe dunque interpretare Jerry Garcia, storico leader, chitarrista e voce della band simbolo della Summer of Love: anche in questo caso, inoltre, il nome di Hill figurerà tra quelli dei produttori del film. Vedremo se anche stavolta la collaborazione porterà bene ad attore e regista: nel frattempo, vi ricordiamo che anche John Litgrow si è unito al cast di Killers of the Flower Moon.