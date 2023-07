Jonah Hill, l'ex Sarah Brady accusa la star di 'abuso emotivo'

L'ex fidanzata dell'attore Jonah Hill, Sarah Brady, ha accusato la star di essere stata emotivamente violenta durante la loro relazione. L'accusa di Brady è comparsa in una storia pubblicata su Instagram, nella quale la donna si riferisce al periodo nel quale ha frequentato l'attore, prima che la loro relazione concludesse.

Brady ha pubblicato alcune conversazioni che si presume si riferiscano all'attore, nel quale lui si riferisce a lei dichiarando che se praticherà surf con altri uomini o pubblicherà foto in costume lui non è il partner adatto.

La donna, surfer professionista, ha dichiarato che il suo ex fidanzato era un narcisista misogino che ha emotivamente abusato di lei.

"Se il tuo partner parla con te in questo modo pianifica immediatamente una via d'uscita. Chi parla così è un misogino, questa è l'unica verità... anche io ho problemi di salute mentale ma non li uso per controllare le persone come lui ha fatto con me".



Nonostante Brady non faccia esplicito riferimento a Jonah Hill - che di recente ha girato un film con Eddie Murphy - diversi messaggi sono etichettati come 'Jonah' e la relazione tra i due divenne pubblica tra il 2021 e il 2022:"Spero che il mio ex abbia una figlia perché forse lei lo trasformerà in un vero femminista".



Jonah Hill è diventato genitore di recente insieme alla nuova compagna Olivia Millar. Lo scorso anno, dopo aver lavorato ad un documentario sull'argomento, Jonah Hill annunciò una pausa dal set a causa dei problemi di salute mentale.