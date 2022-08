Jonah Hill: l'elogio degli psicologi dopo la pausa per curare la sua salute mentale

Ha fatto scalpore la lunga lettera condivisa qualche giorno fa da Jonah Hill (The Wolf of Wall Street), nella quale ha annunciato una pausa da alcuni dei suoi impegni da attore a causa di attacchi d'ansia e della necessità di curare la sua salute mentale. Ora alcuni psicologi professionisti elogiano il suo mettersi a nudo: "D'ispirazione".

Pochi giorni fa, l’attore di The Wolf of Wall Street aveva annunciato di aver concluso i lavori su un progetto documentario tenuto segreto dal titolo Stutz, per cui ha prestato come regista e protagonista. Il nome del docu viene da quello del suo terapeuta e mette in scena discussioni sulla salute mentale generale, cosa che ha spinto Hill a un esame di coscienza sullo stato della sua salute mentale e a prendere una decisione. L’attore continuerà a seguire i suoi ingaggi, ma non parteciperà in alcun modo ai tour promozionali, prendendosi una pausa dai riflettori a tempo indeterminato.

La lunga e commovente lettera di Jonah Hill ha incontrato il favore dei professionisti del settore, in particolare due psicologhe che si sono rivolti a BBC per elogiare il coraggio di venire allo scoperto ed essere (potenzialmente) esempio per gli altri. La dottoressa Sandra Wheatley ha affermato che se "qualcuno che ha così tanto da perdere è in realtà pronto a fare un passo indietro", dovrebbe essere ammirato. Continua: “Quando sono lontano dai riflettori, le star tornano a essere chi sono veramente. Le celebrità devono ricordare che questa l’immagine che si creano per i media è un'imitazione, non corrisponde a quello che sono e può essere difficile da bilanciare”.

La psicologa Elena Bailey ha convenuto che fare un passo indietro come ha fatto Hill è un "comportamento di autoprotezione, perché il tipo di attenzione, feedback e commenti sulla tua vita possono avere un impatto molto grande sulla tua salute mentale, causando molta ansia, pensieri negativi, sintomi di depressione". Hill non è il primo a incontrare il favore degli esperti per essersi aperto su temi quali la salute mentale o le dipendenze. Di recente, le associazioni avevano rilanciato le parole di Jamie Campbell Bower sulle sue dipendenze, ringraziando la star di Stranger Things per aver fatto da esempio.

Nella lettera di Hill si leggeva: "Sono giunto alla conclusione che ho passato quasi 20 anni a sperimentare attacchi di ansia, che sono esacerbati dalle apparizioni sui media e dagli eventi di fronte al pubblico. Quindi non mi vedrete là fuori a promuovere questo film, o nessuno dei miei prossimi film, mentre faccio questo importante passo per proteggermi. Se mi ammalassi andando là fuori e promuovendolo, non sarei fedele a me stesso o al film. Con questa lettera e con Stutz, spero di rendere più normale per le persone parlare e agire su queste cose. Così possono fare dei passi per sentirsi meglio e in modo chi le circonda nelle loro vite possa capire i loro problemi più chiaramente”.