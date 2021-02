Jonah Hill sul suo dimagrimento: 'Non ho tolto la maglietta in piscina fino ai 35 anni'

Il dimagrimento di Jonah Hill ha lasciato tutti a bocca aperta qualche anno fa: la star di The Wolf of Wall Street ha letteralmente cambiato aspetto rispetto agli inizi della sua carriera, arrivando a risultare quasi irriconoscibile. Ma qual è stata la molla a far scattare quest'incredibile voglia di cambiare?

A raccontarlo è lo stesso Jonah Hill nel corso di un'intervista rilasciata al Daily Mail con tanto di foto a torso nudo: "Penso di non aver tolto la maglietta in piscina davanti ai miei familiari o ai miei amici fino ai miei 35 anni circa. Probabilmente sarebbe accaduto prima se le mie insicurezze non fossero state esacerbate da anni di prese in giro per il mio aspetto da parte della stampa e degli intervistatori. Quindi l'idea che i media ora possano scattarmi di nascosto foto del genere, mentre faccio surf, senza che la cosa mi danneggi è galvanizzante. Ho 37 anni e finalmente mi amo e mi accetto così come sono" ha spiegato l'attore.

Hill ha poi mandato un messaggio a tutti i ragazzi che si trovano ad affrontare le sue stesse difficoltà: "Divertitevi. Siete fantastici, meravigliosi e perfetti. Vi mando tutto il mio affetto". Aspetto fisico a parte, intanto, vediamo quale singolare record Hill e DiCaprio hanno infranto con The Wolf of Wall Street.