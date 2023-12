Jonah Hill compie 40 anni: 'Le Kardashian più famose di Mad Man? È disgustoso'

Il fenomeno che porta personaggi non particolarmente meritevoli ad ottenere una fama che individui ben più capaci possono solo sognare genera frustrazione sin dagli albori della nostra società: a riflettere sul fenomeno è, di tanto in tanto, anche chi ha la fortuna di poter godere di una discreta dose di successo come Jonah Hill.

L'attore che oggi compie 40 anni e che ha recentemente ammesso di odiare il McLovin di Superbad si è infatti scagliato contro il meccanismo che ha fatto sì che personaggi come le Kardashian possano vantare una popolarità a suo modo di vedere decisamente immeritata: "Le Kardashian sono più famose del nostro presidente. Capite quanto è distorta la nostra società?" sono state le sue parole.

Hill ha proseguito: "La verità è che ho amici che lavorano in TV e vedono le Kardashian ottenere rating più alti dei loro show, show sui quali la gente lavora duro. Il fatto che le Kardashian possano essere più popolari di una serie come Mad Man è disgustoso. È una parte enormemente disgustosa della nostra cultura, ma trovo comunque che sia divertente farci delle battute su". E voi, come la vedete? Vi ritrovate nel pensiero di Jonah Hill o lo ritenete eccessivo? Fatecelo sapere nei commenti!