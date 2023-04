Jonah Hex: Josh Brolin svela qual è il grosso errore del film DC con Megan Fox

Lo situazione dei cinecomics alla fine dei primi anni 2000 era abbastanza complicata, poich+ X-Men e Spider-Man avevano dato il via al decennio con la promessa di cosa si sarebbe potuto tirare fuori da produzioni del genere. Tuttavia non a tutti andò così bene, tra questi c'è stato anche Jonah Hex.

Il film diretto da Jimmy Heyward infatti, nonostante avesse come attore protagonista il talentuoso Josh Brolin, ha finito per rivelarsi una delusione sia per il pubblico che per la critica, ed ovviamente anche finanziaria. Lo stesso Brolin ne ha parlato di recente, riflettendo sui suoi rimpianti per il progetto, dichiarando di sentirsi in colpa per aver coinvolto diverse persone di talento in un'esperienza così deludente.

"Non ha avuto successo né dal punto di vista creativo né monetario. Nel film venne coinvolta Megan Fox, forse non era la migliore attrice del momento, ma sembrava adatta per quel tipo di progetto. Utilizzammo anche Michael Fassbender, uno dei migliori attori del periodo che era appena uscito da produzioni come Shame e Hunger. Persino Michael Shannon era coinvolto. Cazzo, sono ancora in debito con queste persone". L'interprete di Jonah Hex poi continua. "Penso che sia stato fatto un grosso errore con il regista, non darei interamente la colpa a lui, ma quella è stata veramente una pessima scelta".

C'è da dire che questa non è la prima volta in cui Josh Brolin torna a parlare di Jonah Hex. L'attore ha poi continuato, ricordando come questo non sia stato l'unico film a cui ha partecipato che si è ritrovato in mezzo a dei problemi durante la produzione, ricordando ad esempio Old Boy di Spike Lee.

Se volete saperne di più sul film, ecco la nostra recensione di Jonah Hex. Il personaggio sarebbe poi apparso nuovamente in The CW's DC's Legends of Tomorrow, interpretato da Jonhathan Schaech.