Jon Watts vorrebbe un crossover Spider-Man/Venom in futuro

Spider-Man: Far From Home sta arrivando nelle sale cinematografiche di tutto il mondo, ed iniziano a spuntare le prime recensioni del film. In attesa di vederlo, il regista Jon Watts ha risposto a qualche domanda interessante.

In particolare al regista è stato chiesto se, secondo il suo parere, un crossover cinematografico tra Spider-Man e il Venom di Tom Hardy avrebbe senso e se questo avverrà mai.

"Trovo Venom un personaggio estremamente divertente e penso che Tom Hardy sia grandioso come attore" ha spiegato il regista al sito Comicbookmovie.com "Unite insieme questi due Tom [Hardy e Holland] e otterrete qualcosa di grandioso. Ne sono certo".

Ricordiamo che Amy Pascal si definisce ottimista sul potenziale team-up mentre Kevin Feige, presidente dei Marvel Studios, si è definito più diplomatico ed ha spiegato che tutto dipenderà dalla Sony. Secondo i report, la Sony vorrebbe cavalcare l'onda del successo del Marvel Cinematic Universe ed integrare i suoi film - tipo Venom - in corsa a quest'universo.

Chissà se questo avverrà mai, però... certo è che i Marvel Studios non sembrano ancora molto d'accordo sull'integrare queste pellicole prodotte dalla Sony Pictures nel loro universo. Tutto potrebbe cambiare ma, ricordiamo, che per ora i film realizzati dalla sola Sony - tra cui il prossimo Morbius - sono stand-alone e scollegati dal MCU dei Marvel Studios.