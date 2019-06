Jon Watts voleva inserire Capitan Bretagna in Spider-Man: Far From Home!

Durante una recente intervista con ComicBookMovia.com, il regista Jon Watts ha raccontato un interessante retroscena di Spider-Man: Far From Home e smentito i rumor riguardanti Gwen Stacy, Norman Osborn, I Sinistri Sei e Norman Osborn.

Al contrario di questi storici personaggi dell'universo di Spider-Man, a quanto pare Watts e il suo team hanno preso seriamente in considerazione di includere nel film un altro personaggio di cui si è parlato molto, ovvero Capitan Bretagna: "Abbiamo pensato a qualcosa... se avessi trovato un modo intelligente per incorporare Capitan Bretagna lo avremmo fatto," ha spiegato il regista. "Non c'era davvero niente che non sembrasse un riferimento forzato."

Dopo aver chiarito di non sapere nulla riguardo a dei presunti leak sul casting di Gwen Stacy, Watts ha spiegato che non ha mai preso in considerazione la possibilità di inserire nel film Norman Osborn e i Sinistri Sei: "Non ne abbiamo mai parlato per questo film. L'unica questione è capire quale sia la migliore idea per la storia che stiamo raccontando. Si spera che vinca sempre l'idea migliore ma ciò che rende entusiasmante lavorare alla Marvel è il fatto che ogni idea ti sembra sempre possibile."

Il film si prepara a debuttare negli Stati Uniti il prossimo 2 luglio mentre in Italia arriverà il 10 dello stesso mese. Nel frattempo sono emerse in rete le prime recensioni di Spider-Man: Far From Home pubblicate in seguito alla recente premiere.