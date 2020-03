Jon Watts sdrammatizza sul Coronavirus: il nuovo capitolo è Spider-Man Work From Home

Jon Watts, regista di Spider-Man: Homecoming, Far From Home e il terzo capitolo in arrivo nel 2021, ha condiviso sui social una simpatica immagine dell'arrampicamuri per invitare i fan a restare al sicuro nelle proprie case a causa dell'emergenza Coronavirus.

Come potete vedere in calce la notizia, la foto mostra il ragnetto di Tom Holland alle prese con le restrizioni che hanno colpito quasi tutta Europa e stanno iniziando ad essere attuate anche negli Stati Uniti, impegnato come molti di noi in una sessione di Smart Working con tanto di costume-pigiama . La ciliegina sulla torta è poi il titolo dell'immagine: "Spider-Man: Work From Home."

Dopo aver causato il posticipo di molti film attesi nelle sale come Mulan, The New Mutants e No Time To Die, la diffusione del Coronavirus - per cui è stata dichiarata ufficialmente l'emergenza nazionale anche negli USA - ha ora portato anche alla chiusura dei cinema di New York e Los Angeles. Per quanto riguarda le produzioni, in queste ore sono state interrotte anche le riprese di Animali Fantastici 3 e altri film Warner Bros. che sembravano in procinto di iniziare nonostante l'evolversi della situazione.

A proposito di Spider-Man, le riprese del terzo film con Tom Holland dovrebbero iniziare quest'estate (ovviamente se tutto andrà come previsto) in vista di un'uscita luglio 2021.