Jon Watts sulla rivelazione shock nella scena post-credit di Spider-Man: Far From Home

Con Spider-Man: Far From Home che ha finalmente aperto negli Stati Uniti, dall'altra parte del mondo iniziano ad arrivare dichiarazioni ufficiali dai pesanti spoiler relativi al nuovo film del Marvel Cinematic Universe.

In particolare, nel corso di una recente intervista, il regista Jon Watts ha parlato della sconcertante rivelazione raccontata dal film nella scena post-credit: no, non la sconcertante rivelazione della seconda scena post-credit, il cui filmato è appena trapelato online, ma la sconcertante rivelazione della prima scena post-credit, che già conoscete se avete letto la descrizione delle sequenze extra di Far From Home.

Stiamo parlando del cameo di J.K. Simmons, che torna nei panni di J.J. Jameson a distanza di ben dodici anni da Spider-Man 3 di Sam Raimi: tralasciando per un momento tutte le illazioni riguardo al Multiverso, alla Sony e ai Marvel Studios che questa clamorosa apparizione comporta, la scena come se non bastasse rivela l'identità segreta di Peter al mondo intero, rilanciano per mille la scena post-credit del precedente Homecoming (nella quale, come ricorderete, zia May veniva a sapere che Peter era Spider-Man).

A questo proposito, come si legge sul portale dei colleghi di ComicBookMovie, il regista ha spiegato che la sequenza è stata l'ultima cosa in assoluto ad essere girata, così da evitare che trapelasse online con troppo anticipo. La prima volta che è stata mostrata ad una platea si è trattato della blindatissima anteprima stampa del film tenutasi a Londra il mese scorso: durante i test screening pubblici tenutisi a Los Angeles nelle settimane precedenti, la scena non solo non era stata montata, ma non era neppure stata girata.

Ci rivogliamo a chi, impassibile di fronte al pericolo spoiler, è arrivato fino a qui e sta ancora leggendo: vi sareste mai immaginati un colpo di scena del genere? Discutiamone nei commenti.

Spider-Man: Far From Home arriverà nei cinema italiani dal prossimo 10 luglio.