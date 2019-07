Jon Watts parla della scena finale di Far From Home e di Spider-Man 3

In Italia Spider-Man: Far From Home arriverà fra pochi giorni, ma mentre il film Marvel Studios ha già superato i $580 milioni nel mondo il regista Jon Watts è stato intercettato da Collider per parlare del futuro della saga.

Naturalmente vi avvisiamo che la notizia contiene SPOILER per Far From Home, quindi tornate a leggerla dopo aver visto il film.

Nella prima delle due scene post-credit di Far From Home, infatti, l'identità segreta di Peter Parker viene rivelata al mondo intero da un messaggio pre-registrato del defunto Mysterio, mandato online dal Daily Bugle di J.J. Jameson (interpretato da J.K. Simmons). A questo proposito, Watts ha rivelato:

"Voglio dire, abbiamo sicuramente delle idee precise su dove vogliamo andare nel prossimo film, ma l'obiettivo era semplicemente dio provare a rendere questo film l'esperienza più dinamica e divertente possibile. E se questo significa concludere la narrazione su un cliffhanger pazzesco e ritagliarsi un determinato angolo narrativo dal quale ripartire, così sia."

Parlando specificatamente del cameo di Simmons, invece, il regista nel corso di un'intervista con IndieWire ha spiegato:

"C'era sempre la possibilità che lui dicesse di no, ma io l'ho sempre voluto. Ma in realtà l'unica discussione che ci ha rubato un po' di tempo è stata sul come poter reinventare il Daily Bugle e chi avrebbe interpretato J. Jonah Jameson? Ma io sapevo che doveva essere lui. Al punto che, se non fosse stato lui, avrei lasciato perdere il riferimento a quel giornale."

Infine, il regista ha chiarito che il modo in cui avviene la rivelazione dell'identità segreta di Peter doveva essere un ribaltamento della celebre conferenza stampa al termine di Iron Man (leggi: Everycult su Iron Man).

"Peter sta cercando di farsi avanti e diventare il nuovo grande eroe dopo la morte di Tony, ma siccome è Peter le cose non vanno mai per il verso giusto. Quindi, al contrario di Tony, non ha nemmeno l'opportunità di rivelarsi volontariamente al mondo. Mysterio vince, essenzialmente. E' ironico che una grande verità come l'identità segreta di un supereroe arrivi da uno come Mysterio."

Spider-Man: Far From Home arriverà in Italia dal prossimo 10 luglio.