Jon Watts si congratula con una vignetta per il sorpasso de Il Re Leone su Far From Home

Dopo due week-end trascorsi in vetta al box-office estivo, Spider-Man: Far From Home ha ceduto la vetta della classifica a Il Re Leone, capace di trascorrere il più grande week-end di luglio nelle sale. Per congratularsi con il collega, Jon Watts ha pubblicato una vignetta su Instagram che ritrae Spidey a cavalcioni di un leone.

Nella vignetta si legge la frase pronunciata da Spider-Man:"Non ho mai combattuto niente del genere prima ma c'è sempre una prima volta".

Spider-Man in sella ad un leone è la risposta perfetta a Il Re Leone, capace di sconfiggere Spider-Man: Far From Home al botteghino. In ogni caso un ottimo modo per Jon Watts di congratularsi con Jon Favreau, regista di Il Re Leone.



Si tratta comunque di una battaglia in cui entrambi escono vincitori; Spider-Man: Far From Home ha aperto con 185 milioni di dollari nel corso della vacanza per l'Independence Day. Ora si avvicina al miliardo di dollari ed è il film di Spider-Man dal maggior incasso. Il film era subito volato al box-office italiano.

Il Re Leone ha fatto registrare un week-end d'apertura di 185 milioni di dollari in soli tre giorni. Il remake del Classico Disney ha ottenuto sinora 531 milioni di dollari in tutto il mondo.

Chi si frapporrà tra i due rivali? I prossimi titoli di grido sono Hobbs & Shaw, spin-off di Fast & Furious e C'era una volta a...Hollywood di Quentin Tarantino, previsto a fine luglio negli States e a settembre in Italia.