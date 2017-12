Jon Watts confermato alla regia di Spider-Man: Homecoming 2

Lo scorso 20 luglio, vi avevamo riportato che Jon Watts , regista di, era in trattative per tornare a sedersi in cabina di regia anche per il sequel, previsto per il luglio del 2019.

Ora, direttamente dal Comic-Con Experience del Brasile, il presidente dei Marvel Studios, Kevin Feige, secondo i report, avrebbe confermato ufficialmente il ritorno di Jon Watts alla regia di Spider-Man: Homecoming 2 (il titolo è provvisorio). Lo scorso agosto vi abbiamo svelato che Chris McKenna e Erik Sommers erano alle trattative finali per scrivere il sequel, ma da allora non si è saputo più nulla a riguardo.

Per ora rivedremo il personaggio di Peter Parker/Spider-Man, interpretato dal giovane Tom Holland, in Avengers: Infinity War, in arrivo questo aprile in Italia per la regia dei fratelli Russo. Holland aveva esordito nel ruolo in Captain America: Civil War, sempre ad opera dei Russo, uscito nel 2016, per poi ottenere un film stand-alone totalmente dedicato a lui, uscito nei cinema quest'estate.

La produzione di Homecoming, cosi come del relativo sequel, è affidata ai Marvel Studios e ad Amy Pascal, mentre le pellicole sono distribuite in tutto il mondo dalla Sony Pictures.

Spider-Man: Homecoming, arrivato nei cinema lo scorso luglio, vedeva Peter tornare alla vita di tutti i giorni, nonostante le ambizioni di diventare un Avenger. Finisce per scagliarsi contro il temibile Avvoltoio (Michael Keaton).