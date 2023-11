Jon Voight durissimo su Angelina Jolie: 'Israele non è il problema, è giustizia di Dio!'

Dopo la denuncia da parte di Brad Pitt verso Angelina Jolie, adesso l’attrice ha ricevuto una pesante risposta dopo il suo appello per i civili palestinesi da...suo padre!

In una storia che sembra avere dell’incredibile, l’attrice aveva pubblicato un post su Instagram in supporto verso tutte le vittime del conflitto Israele-Hamas e tutte le persone che hanno perso la casa, a cui mancava cibo, acqua e un primo soccorso, in particolare all’interno della striscia di Gaza. Successivamente è arrivato un video risposta dalla durata di 3 minuti da parte di suo padre Jon Voight, attore premio Oscar nel 1979 per la sua interpretazione in “Tornando a casa”:

“Sono molto deluso dal fatto che mia figlia, come tanti, non abbia compreso l'onore di Dio, le verità di Dio. Si tratta di distruggere la storia della terra di Dio, la Terra Santa, la terra degli ebrei. L’esercito israeliano deve proteggere il proprio territorio, il suo popolo. Questa è la guerra, non è quello che pensa la sinistra. Voi stolti che definite Israele il problema, dovreste chiedervi “Chi sono io? Cosa sono io?” e chiedere a Dio “Sto imparando la verita? Oppure mi faccio fregare dalle bugie e sto seguendo tutt’altro?” perché amici miei, chiunque capisce la verità vede subito le menzogne.” Ha dichiarato l’attore famoso per la serie Tv Ray Donovan, con la bandiera degli Stati Uniti d’America sullo sfondo.

Non una situazione felice quella in famiglia, che sicuramente sarà animata da parecchie discussioni a tavola. Così come non è un periodo felice per l’attrice, dato che Angelina Jolie ha spiegato perché non fa più film da anni.