Jon Hamm in trattative per unirsi al nuovo film di Steven Soderbergh: Kill Switch

Secondo quanto riportato da Collider, Jon Hamm sarebbe in trattative per unirsi al cast di Kill Switch, il nuovo film diretto da Steven Soderbergh, che tornerà così alla regia dopo la doppia parentesi Netflix di High Flying Bird e Panama Papers, entrambi usciti sulla piattaforma lo scorso anno.

Hamm andrebbe così a raggiungere i membri già confermati del cast, ovvero Don Cheadle e Sebastian Stan e in trattative ci sarebbe anche l'attore e comico Cedric the Entertainer. Scritto da Ed Solomon (Men in Black), il film è descritto come un crime drama ambientato negli anni '50 a Detroit su un trio di criminali che ha come piano quello di svaligiare una casa solo per poi chiedersi se sono stati traditi da qualcuno quando il progetto va in direzioni inimmaginabili.

In precedenza era stato ingaggiato anche Josh Brolin, ma è stato costretto a rinunciare al ruolo a causa dei suoi impegni sulla serie Amazon, Outer Range, da poco ufficializzata. Alla produzione della pellicola troveremo Casey Silver (Godless) e le riprese dovrebbero prendere il via durante l'estate. Il film non ha ancora una casa di distribuzione collegata, ma stando al recente accordo di Soderbergh con HBO questo potrebbe approdare direttamente sulla piattaforma HBO Max, il cui lancio è previsto per questo maggio negli Stati Uniti. HBO sta anche distribuendo il prossimo progetto di Soderbergh, ovvero Let Them All Talk con Meryl Streep, che torna a collaborare con il regista dopo l'ultimo Panama Papers.

Hamm era anche nel cast di The Report, esordio alla regia di Scott Z. Burns prodotto proprio da Soderbergh e recentemente è stato nelle sale con Richard Jewell, l'ultimo film diretto da Clint Eastwood. Rivedremo l'attore di Mad Men nel sequel con Tom Cruise, Top Gun: Maverick e nei giorni scorsi ha terminato le sue riprese sul set di Wild Mountain Thyme, dramma romantico di John Patrick Shanley con Emily Blunt e Jamie Dornan.

Su queste pagine trovate la recensione di Panama Papers e anche quella di High Flyng Bird.