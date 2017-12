Jon Hamm nei panni di Batman? Ecco come potrebbe apparire secondo un artista digitale!

nei panni di Batman? Un digital artist ha immaginato come potrebbe apparire l'attore nei panni del Cavaliere Oscuro , realizzando un disegno che ha poi postato online.

Il regista Matt Reeves sta lavorando sodo alla realizzazione del suo film standalone su Batman anche se, come sappiamo, chi incarnerà il Cavaliere Oscuro nelle prossime pellicole DCEU, è un mistero. Ben Affleck non ha escluso completamente l'idea di tornare a indossare il mantello da pipistrello; tuttavia, ci sono altri nomi che stanno circolando online come possibili nuovi volti per Bruce Wayne.

Dopo l'uscita di Justice League, il regista di Batman, Matt Reeves, ha rivelato di essere interessato a Jake Gyllenhaal come possibile sostituto di Affleck per il futuro; è interessante notare che, nel 2005, Gyllenhaal, era uno dei contendenti per la parte di Wayne in Batman Begins. Un altro nome è però uscito fuori in questi ultimi giorni: quello di Jon Hamm.

Non sappiamo ancora cosa accadrà e chi sarà il protagonista, alla fine, ma comunque, qualora voleste dare un'occhiata a come apparirebbe l'attore nelle vesti di Batman, ecco un'immagine realizzata dal digital artist Bryan Fiallos, che ha postato il disegno via social.



Justice League, sinossi: "Sulla scia della morte di Clark Kent/Superman (Henry Cavill) per mano di Doomsday in Batman v Superman: Dawn of Justice, il vigilante Bruce Wayne/Batman (Ben Affleck) rivaluta i suoi metodi estremi e inizia la ricerca di eroi straordinari per assemblare una squadra di combattenti del crimine con lo scopo di proteggere la Terra dalle incombenti minacce. Insieme a Diana Prince/Wonder Woman (Gal Gadot), Batman ingaggia il ciberneticamente modificato ex-giocatore di football Victor Stone/Cyborg (Ray Fisher), il velocista Barry Allen/Flash (Ezra Miller) ed il re guerriero atlantideo Arthur Curry/Aquaman (Jason Momoa). Insieme, la Justice League dovrà affrontare il temibile Steppenwolf (Ciarán Hinds), l'araldo secondo in comando del signore alieno della guerra Darkseid, incaricato proprio da quest'ultimo di ritrovare tre potenti artefatti nascosti sulla Terra."

