Jon Hamm e Natalie Portman nella nuova foto ufficiale di Lucy in the Sky

Dopo la pubblicazione del trailer ufficiale di Lucy in the Sky ecco arrivare online una nuova immagine promozionale del film scritto e diretto dall'acclamato showrunner televisivo Noah Hawley, qui al suo esordio al cinema.

Nell'immagine, che potete trovare in calce all'articolo, possiamo vedere i due protagonisti interpretati da Natalie Portman e Jon Hamm.

La trama del progetto, intitolato originariamente Pale Blue Dot, è tratta dalla vera storia dell'astronauta Lisa Nowak, che nel 2007 fu arrestata per il tentato rapimento del capitano della USAF Colleen Shipman, per poi essere radiata dalla Marina tre anni dopo: il 10 novembre 2009 Lisa accettò un patteggiamento con i pubblici ministeri e si dichiarò colpevole.

Il film, che come annunciato romanzerà diversi avvenimenti, racconterà la storia di Lucy Cola (Portman), astronauta che di ritorno da una lunga missione nello spazio intraprende una relazione extraconiugale con il suo collega Mark Goodwin (Hamm). Provata psicologicamente dal tempo passato nello spazio, Lucy inizia a perdere contatto con la realtà e ad allontanarsi dalla sua famiglia. Quando scopre che il suo amante a sua volta la tradisce con la cadetta Erin Eccles (Zazie Beetz) impazzisce e tenta di rapire l’uomo.

Nel cast anche Dan Stevens, protagonista della serie Legion, che interpreterà il marito di Lucy.

Il film uscirà il 4 ottobre negli USA, anche se al momento non c'è ancora una data per il mercato italiano. Per altri approfondimenti vi rimandiamo al primo trailer di Lucy in the Sky.