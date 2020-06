Jon Hamm, Andrea Riseborough e Nicholas Hoult nel cast di Alpha Gang: tutti i dettagli

Si prospetta un cast stellare per la commedia Alpha Gang, che verrà presentata al mercato virtuale di Cannes la prossima settimana. Poco fa sono state annunciate ufficialmente le ultime tre new entry nel cast; Jon Hamm, Andrea Riseborough e Nicholas Hoult parteciperanno al film diretto dai fratelli David e Nathan Zellner.

La trama di Alpha Gang racconta di una razza aliena che arriva sulla Terra per invaderla e che annullerà la missione quando scoprirà per la prima volta le emozioni. Le riprese dovrebbero iniziare nella parte orientale dell'Europa nel 2021.



"Volevo fare questo film da molto tempo, un mix di genere fantascienza, azione e commedia. Nathan e io non potremmo essere più entusiasti dell'incredibile cast che si unisce a questo nostro folle viaggio. Insieme all'opportunità di lavorare con Pastel è un sogno che diventa realtà" ha dichiarato David Zellner, che si è occupato in prima persona anche della sceneggiatura.

"Alpha Gang è un film esilarante, frenetico e altamente commerciale, con un cast fenomenale ed è esattamente la dose di humour di cui il mercato ha bisogno in questo momento" ha dichiarato Dave Bishop, CEO di Protagonist Pictures, che si occuperà della produzione.

Tra i protagonisti di Top Gun: Maverick, Jon Hamm ha ammesso che Tom Cruise sembra più giovane di lui nel film.

Inoltre Hamm è in trattative per entrare nel cast di Kill Switch, il nuovo film di Steven Soderbergh.