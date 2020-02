Jon Hamm ammette che Tom Cruise sembra più giovane di lui in Top Gun: Maverick

Nel corso di una recente intervista con Hollywood Life, l'attore Jon Hamm ha parlato della sua carriera e dei prossimi progetti ai quali è legato, tra cui ovviamente spicca l'attesissimo Top Gun: Maverick.

Parlando del sequel del cult di Tony Scott, la star ha dichiarato che durante le riprese Tom Cruise sembrava più giovane di lui, nonostante a dividerli ci siano ben nove anni (in favore del protagonista di Mad Men, si intende).

"Se c'è qualche pressione su questo film, ricade tutta sulle spalle di Tom. Eppure lui l'ha gestita così bene sul set. È stata un'esperienza fenomenale lavorare con lui. Mi è davvero piaciuto. È un ragazzo eccezionale ed è un attore meraviglioso. E deve essere molto strano rivisitare un ruolo che ha scolpito la sua carriera trent'anni dopo la prima volta. Ma per lui è stata una sfida che lo ha ringiovanito. Cavolo sembra più giovane di me in quel film!".

Nel frattempo, come vi abbiamo segnalato in mattinata, Tom Cruise è bloccato a Venezia a causa del Coronavirus, con le riprese di Mission: Impossible 7 interrotte per via dei recenti allarmi di quarantena.

Il film arriverà a luglio 2021 e sarà girato back-to-back con Mission: Impossible 8, che a sua volta uscirà nell'agosto 2022. Le estati in compagnia della star però saranno tre, dato che l'uscita di Top Gun: Maverick è fissata per il 15 luglio 2020 grazie a Eagle Pictures.