Jon Favreau risponde alle critiche sulla scena di Hakuna Matata

Quando vai a confrontarti con un classico senza tempo come Il Re Leone le critiche sono dietro l'angolo: da regista navigato qual è Jon Favreau non poteva non aspettarselo, ma ha comunque deciso di rispondere ad alcuni appunti da lui ritenuti ingiusti.

Fra le tante critiche mosse al film, a Favreau non sembrano esser andate giù in particolare quelle rivolte alla scena di Hakuna Matata, una delle più iconiche dell'originale e quindi delle più attese di questo remake. In molti, infatti, hanno puntato il dito contro una sorta di mancanza di energia che si avverte durante la sequenza, che non riuscirebbe quindi ad essere trascinante come quella vista nel Classico Disney del 1994.

"Dovete respirare aria nuova. Ogni volta che ti interfacci con qualcosa con cui la gente ha un forte legame il bello è che agli spettatori interessa così tanto che guardano ogni dettaglio. Quindi è un tuo dovere raccontare a loro la miglior storia possibile, fargli vivere la miglior esperienza possibile. Ma come su ogni altra cosa credo che la gente abbia grosse aspettative basate su ciò che ricordano dalla loro infanzia. Ho già avvertito tutto ciò quando ho fatto Il Libro della Giungla. La mia speranza è che i bambini ora vadano a guardare un film d'animazione in 2D che, altrimenti, magari non avrebbero mai visto. Questo è il mio obbiettivo" ha spiegato Favreau, lasciando quindi intendere che le aspettative troppo alte sono spesso legate a ricordi d'infanzia inevitabilmente distorti in positivo dalla lente dell'inevitabile nostalgia.

Il cast de Il Re Leone sembra comunque esser molto legato all'originale: tutti gli attori hanno infatti svelato le loro scene preferite. Il film ha però esordito malissimo su Rotten Tomatoes, ottenendo un punteggio del 58%.