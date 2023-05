Iron Man e quel suggerimento di Edgar Wright che ha cambiato per sempre l'MCU

Jon Favreau e Kevin Feige sono protagonisti di un video che Marvel ha pubblicato in occasione dell'anniversario dei 15 anni dall'uscita nelle sale del primo film del Marvel Cinematic Universe, Iron Man, interpretato da Robert Downey Jr. e diretto proprio da Favreau. Nel video, il regista racconta un consiglio di Edgar Wright.

Il regista di Ultima notte a Soho consigliò un dettaglio molto importante che divenne un marchio di fabbrica dei film MCU, svelato ora, a distanza di 15 anni dall'uscita di Iron Man.

Jon Favreau ha dichiarato:"Hai due spettatori cinematografici. Il pubblico del cinema occasionale che vuole soltanto venire e divertirsi. Devi ancora renderlo divertente per loro o per qualcuno di nuova generazione. Della prossima generazione. E credo che ci siano persone che lo sappiano fare meglio. E come lo fai funzionare per entrambi [i tipi di spettatori]? È una cosa molto complicata".



Feige ha ribattuto:"Direi che è uno dei motivi per cui abbiamo messo Nick Fury alla fine. Non sarebbe intrusivo né destabilizzante per qualcuno se ci si chiedesse 'Perché Sam Jackson è qui? Perché Sam Jackson è nel suo soggiorno?'. Se hai aspettato quei credit probabilmente sei pronto".



Favreau ha sottolineato l'importanza del consiglio di Wright:"Come ha suggerito Edgar Wright, alla fine dei titoli di coda. Ricordi cosa gli abbiamo mostrato di Skywalker? Era, originariamente, subito dopo i primi titoli di coda. E lui 'Nah, devi metterli in fondo'".



Un dettaglio che nel corso degli anni è diventata quasi una regola per i film del Marvel Cinematic Universe. Ma lo sapete che Robert Downey Jr. poteva essere nei Fantastici Quattro prima di interpretare Iron Man?