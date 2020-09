Jon Favreau ha realizzato un fantasy in VR: arriverà su Steam, tutti i dettagli!

Il regista Jon Favreau e il regista di realtà virtuale Jake Rowell hanno presentato il trailer del fantasy-epico Gnomi e Goblin, nuovo film in VR .in uscita su Steam, Oculus e Viveport dal 23 settembre prossimo.

Prodotto in collaborazione con MWM e Golem Creations, Gnomi e Goblin è stato presentato originariamente nel 2016 e ora Favreau e Rowell invitano i fan ad intraprendere un viaggio da sogno per esplorare un mondo di foreste incantate in cui le interazioni con i personaggi protagonisti aiuteranno a plasmare l'evoluzione della storia.

"Sono incredibilmente felice di vedere come Wevr ha dato vita alla mia visione originale grazie alla realtà virtuale", ha dichiarato Favreau, ormai vero e proprio sperimentatore di nuove tecnologie dopo il suo lavoro avanguardista con The Mandalorian e il remake de Il Re Leone. "Fin dai primi giorni di schizzi approssimativi e concetti astratti, l'intero team di Wevr si è impegnato a promuovere il tipo di connessioni emotive che credo consentiranno a Gnomi e Goblin di occupare un posto speciale nei cuori dei giocatori di tutto il mondo".

Rowell, regista e produttore esecutivo del film, ha aggiunto: "Quando Jon ci ha contattato per la prima volta con il suo concept e gli schizzi iniziali, ho capito subito che avevamo trovato una trama meravigliosa popolata di personaggi coinvolgenti per aiutarci a esplorare il mezzo VR".

Gnomi e Goblin è stato premiato in queste ore all'evento Venice VR Expanded della Mostra Internazionale d'Arte Cinematografica di Venezia 2020, che si svolgerà da oggi 2 al 12 settembre. Qui sotto potete vedere il trailer ufficiale.

