Jon Favreau ha prodotto Avengers: Endgame, ma non sapeva tutto del film

Fin dal primo Iron Man del 2008 Jon Favreau è stato tra i protagonisti del Marvel Cinematic Universe, sotto diverse vesti: ha diretto i primi due Iron Man, recitato nei panni di Happy Hogan ed è stato produttore di molti film, come Avengers: Endgame.

Eppure, nonostante svolgesse il ruolo di produttore esecutivo, questo non significa che fosse al corrente di ogni colpo di scena dell’ultimo capitolo dei Vendicatori. Il set messo in piedi dai fratelli Russo, infatti, era notoriamente blindatissimo e segreto. Jon Favreau ha recentemente raccontato questa paradossale esperienza. “Nel mondo Marvel ci sono così tanti film in contemporanea e si intrecciano sempre l’uno con l’altro. Spesso non sei perfettamente sicuro di cosa sta succedendo, persino io" ha rivelato. "Ero il produttore esecutivo di Endgame, eppure non sempre sapevo cosa stesse accadendo.”

Una testimonianza interessante. Il film era talmente complesso, la trama talmente top secret, che nemmeno il produttore esecutivo era al corrente di tutto. Queste dichiarazioni possono destare perplessità e sorpresa, ma in fondo Avengers: Endgame comprendeva tutti i personaggi principali del MCU, viaggiava attraverso il tempo con salti anche molto arditi e aveva davvero tante svolte e colpi di scena. È comprensibile che i soli a sapere sempre perfettamente quello che stava succedendo fossero i due registi.

Avengers: Endgame è ormai a 20 milioni dal record di Avatar, mentre Thanos è stato chiamato in causa da molti fan per il recente down di Facebook e Instagram.