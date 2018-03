Jon Favreau parla della sua epica "creazione accidentale" per l'MCU: le scene post credit!

Quando il Nick Fury di Samuel L. Jackson è uscito dall'ombra, nella scena post-credit alla fine del 2008, in Iron Man, per presentarsi al Tony Stark di Robert Downey Jr., ha creato quello che è poi diventato uno storico precedente, segno distintivo dell'attualeMa Jon Favreau non se lo aspettava proprio!

Le scene post credit sono una vera e propria tradizione, ancora in corso, che è stata anche "copiata" qua e là. Ma il regista Jon Favreau ha detto che, originariamente, aveva pianificato la sequenza come una semplice "chicca" per gli appassionati di fumetti: non aveva la più pallida idea di cosa sarebbe diventata!

"È stato un po' ironico." Dice Favreau. "Volevo includere degli Easter Egg che i fan avrebbero apprezzato e abbiamo pensato che l'idea di una scena post-credit potesse essere divertente. Era qualcosa che non era originariamente nella sceneggiatura. Ma pensavo che l'idea di Nick Fury interpretato da Sam Jackson sarebbe stato davvero divertente - anche perché, quando Nick Fury è stato reimmaginato in The Ultimates (libro a fumetti) lo hanno proprio improntato sulla figura di Sam Jackson - e ho pensato che sarebbe stato un ottimo riferimento da inserire, per il pubblico. E anche Kevin ne è stato entusiasta. Kevin si è proprio illuminato.

Abbiamo lavorato insieme a quel dialogo. Siamo stati molto attenti a selezionare perfettamente le parole. "Fai parte di un mondo più grande ora, di un universo più grande" e "L'iniziativa Avengers", queste frasi sono state le basi di tutto ciò che sarebbe successo dopo. Avevamo l'idea che avremmo in qualche modo raggruppato insieme questi personaggi, sapevamo che poteva essere parte di ciò che sarebbe successo, ma molte cose dovevano andare bene perché ciò accadesse, quindi stavamo davvero solo stendendo una "dichiarazione d'intenti" in quel momento, e abbiamo pensato che, chi si fosse fermato al cinema a guardarla, sarebbero stati i pochi fan accaniti, quelli che, certamente, l'avrebbero apprezzata di più."

Quando si dice "lungimiranza"!

Avengers: Infinity War sarà disponibile nei cinema italiani a partire dal 25 aprile 2018! Nella pellicola, mentre i Vendicatori continuano a proteggere il mondo da minacce troppo grandi per essere gestite da un solo eroe, emerge una nuova minaccia dalle ombre cosmiche: Thanos, un despota di infamia intergalattica. Il suo obiettivo è raccogliere tutte le sei Gemme dell'Infinito, manufatti di un potere inimmaginabile, e usarle per infliggere la sua volontà contorta in tutto l'universo. Tutte le battaglie che gli Avengers hanno combattuto hanno portato a questo: il destino della Terra e della stessa esistenza non è mai stato cosi incerto.