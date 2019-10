Jon Favreau dice la sua sul dibattito Marvel - Scorsese - Coppola

Il franchise del MCU ha ormai raggiunto vette altissime e non accenna a fermarsi, c'è però chi non e d'accordo con l'idea di cinema dell'azienda. Tutto è iniziato quando Martin Scorsese ha affermato che le produzioni Marvel non sono vero cinema, dando vita ad un dibattito di proporzioni gigantesche, cui si aggiunge adesso anche Jon Favreau.

IL regista e attore si è infatti sentito chiamare direttamente in causa, in quanto fu lui a dirigere Iron Man (2008), primo film del Marvel Cinematic Universe, e in un'intervista risponde: "[Scorsese e Coppola] sono i miei eroi e si sono guadagnati il diritto di esprimere la loro opinione. Non avrei intrapreso la mia carriera nel mondo del cinema se non fosse stato per loro. Per me sono stati una grande fonte d'ispirazione e possono pensarla in qualunque modo vogliano."

Le parole di Favreau arrivano in seguito alle critiche del regista Martin Scorsese, mosse durante un'intervista riguardante il suo ultimo film The Irishman. Da lì si è creata una vera e propria frattura nel mondo del cinema e a schierarsi al fianco del regista di Taxi Driver c'è stato anche Francis Ford Coppola che ritiene spregevoli i film del MCU.

L'attore interprete di Happy, agente dello S.H.I.E.LD., sembra quindi accettare con serenità il fatto che questi due maestri del cinema non gradiscano affatto il modo in cui la Marvel e la Disney stiano modificando il modo di intendere il cinema, soprattutto tra i giovani, ma anzi accetta con umiltà il pensiero dei due registi.

Chissà come procederà la discussione e quali altre personalità di spicco si uniranno la coro, soprattutto adesso che Kevin Faige è stato promosso a Chief Creative Officer, il ché rende auspicabile il proseguimento su questa strada per la Marvel.