Jon Favreau compie 57 anni: 'Pensavo che avrei lavorato a Wall Street per sempre'

Jon Favreau è stato molte cose prima di diventare l'inconfondibile Happy Hogan del Marvel Cinematic Universe (nonché co-autore di alcuni dei migliori passaggi del nuovo corso di Star Wars, regista di Iron Man e tanto altro ancora): chi di voi, ad esempio, conosce il passato dell'attore nel mondo della finanza?

L'uomo che spera in un sequel della trilogia sequel di Star Wars, e che oggi compie 57 anni, ha infatti lavorato in banca per un bel po' di tempo prima di avventurarsi a Hollywood, come lui stesso ha più volte raccontato ammettendo però di aver capito in un secondo momento quanto quel mondo non facesse per lui.

"Diedi un preavviso di due settimane una settimana prima del Black Monday. Ma fu davvero strano, perché pensavo che avrei lavorato a Wall Street per tutta la vita. Erano i fantastici anni '80, portavamo le cravatte gialle. Era un momento esaltante, e nonostante non fossi coinvolto nelle vere questioni di mercato facevo comunque parte di quella cultura, ma poi decisi che non faceva per me. A dirla tutta, volevo diventare un pompiere di New York. Non ci riuscì, in ogni caso" sono state le parole di Favreau. Meglio per noi, non trovate? Buon compleanno, Jon!