John Boyega dopo Star Wars: l'attore ottiene critiche entusiaste per il suo film

Le ultime due performance di John Boyega sono state nei blockbusteroni Pacific Rim - La Rivolta e il non così soddisfacente Star Wars: L'ascesa di Skywalker, entrambi non soddisfacenti ai botteghini ed entrambi con molte problematiche strutturali, specie nella scrittura, che non ha dato giusto spazio e corpo ai personaggi dell'attore.

Conclusa la nuova trilogia di Guerre Stellari e con l'agenda completamente libera, Boyega si è allora rimesso alle mani di un grande del cinema contemporaneo come Steve McQueen, già autore di blasonati e applauditissimi film come Hunger, Shame, 12 anni Schiavo e Widows. Il nuovo progetto del regista si chiama Small Axe ed è un film che contiene al suo interno tre storie diverse, che sono Mangrove, Lovers Rock e Red, White and Blue, e il titolo evoca alla mente le parole di Bob Marley sulla forza del dissenso: "Se voi siete in grande albero, noi siamo la piccola ascia".



E proprio dell'ultimo film di Small Axe, Red, White and Blue, Boyega è straordinario protagonista, tanto che la maggioranza della critica d'oltreoceano si è protratta in una sfilza superlativa di aggettivi e complimenti per giudicare l'incredibile performance dell'interprete, descritta come la migliore della sua carriera.



Purtroppo non sappiamo quando e se uscirà da noi Small Axe in sala, ma possiamo dirvi che sarà proiettato nella Selezione Ufficiale della Festa del Cinema di Roma 2020, in programma nella Capitale dal 15 al 25 ottobre.