Jon Bernthal con Vincent D'Onofrio e Richard Thomas nel cast di un thriller Netflix

Jon Bernthal, Vincent D'Onofrio e Richard Thomas si uniscono al cast di un nuovo thriller di Netflix, diretto da Nora Fingscheidt, ancora senza titolo. Il film, con protagonista Sandra Bullock, è in produzione attualmente a Vancouver. Le tre new entry si aggiungono quindi in corsa durante le riprese di questo nuovo progetto Netflix.

Il film narra le vicende di Ruth Slater (Bullock), che viene rilasciata dal carcere dopo aver scontato una pena per un crimine violento ma si rifiuta di perdonare il suo passato. Dopo aver subito un severo giudizio da parte di quel luogo che una volta chiamava casa, l'unica speranza di redenzione per Ruth è trovare la sorella minore che fu costretta a lasciare.



L'autore del progetto è Christopher McQuarrie ed è un adattamento della mini-serie britannica Unforgiven. La regista, Nora Fingscheidt, ha debuttato alla regia con il film Systemsprenger. Jon Bernthal di recente ha fatto parte del cast di Le Mans '66 - La grande sfida, al fianco di Matt Damon e Christian Bale.

Nel 2019 Vincent D'Onofrio ha diretto e interpretato il suo secondo film da regista, The Kid, recitando al fianco di Ethan Hawke e Dane DeHaan.

Richard Thomas è noto soprattutto per il suo ruolo nella serie tv The Americans.

In futuro Netflix aprirà una sede anche a Roma. E il colosso dello streaming ha fatto sapere che per il 2020 il budget di Netflix destinato a serie tv e film nel 2020 sarà di 17 miliardi di dollari.