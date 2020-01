Jon Bernthal sarà Rick Macci nel King Richard con Will Smith

La Warner Bros. ha annunciato in queste ultime che ore che Jon Bernthal (The Punisher) vestirà i panni dello storico allenatore Rick Macci nell'annunciato King Richard, biopic dedicato a Richard Williams, pare delle tenniste Serena e Venus, che sarà interpretato da Will Smith, forse proprio come prossimo progetto.

Quando vide giocare Serena e Venus a soli dieci anni, Macci strinse un accordo in esclusiva con Richard Williams per allenare le bambine e plasmarle nelle campionesse che oggi conosciamo tutti. Si devono anche al suo talento e alla sua rigida formazione i successi delle due atlete.



Scritto da Zach Baylin, il biopic racconta la storia di Richard Williams, che senza alcun background nel mondo del tennis e dopo essersi messo alle spalle il proprio turbolento passato, decise che le sue due figlie sarebbe diventate delle tenniste professioniste. Quando queste avevano circa quattro anni, scrisse un piano dettagliato di 78 pagine per le loro carriere professionali e diede loro lezioni sui campi pubblici a Compton, tra i quartieri più malfamati di Los Angeles.



Le sorelle Williams sarebbero diventate due tra le più grandi tenniste di tutti i tempi, con Serena che probabilmente è considerata la miglior tennista di sempre nella storia di questo sport, con i suoi 23 Grand Slam vinti. Venus ne ha invece vinti ben sette.

Affidato alla produzione di Tim White e Trevor White della Star Thrower Entertainment, insieme alla Overbrook Entertainment banner dello stesso Will Smith, King Richard sarà diretto da Reinaldo Marcus Green (Monsters and Men).



Tra i co-produttori anche Allan Mandelbaum, Caleeb Pinkett, Mary Solomon e Rick Rickertsen. Non c'è ancora una data d'uscita ufficiale.