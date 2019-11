Joker, Zazie Beetz è pronta per un interessante crossover

Mentre Joker continua a sbancare i botteghini di tutto il mondo, avvicinandosi al traguardo del miliardo di dollari, Joaquin Phoenix sta raccogliendo ovunque i meritati elogi per la sua interpretazione. La sua collega Joker Beetz, che nel film interpreta Sophie, possiede però un record che neanche lui può battere.

L'attrice compare infatti nei due film classificati Rated-R con i migliori incassi della storia. Se in Joker interpreta l'oggetto del desiderio di Arthur Fleck, infatti, in Deadpool 2, appena scalzato dal film di Todd Phillips dalla vetta di questa speciale graduatoria, veste i panni della mercenaria Domino. E adesso, dopo uno scambio di commenti su Instagram, l'attrice lancia l'idea di un improbabile crossover tra le due pellicole.

Tutto è cominciato da un post del fumettista Rob Liefeld, che ha pubblicato una foto di Zazie Beetz nei due film per congratularsi con lei per il record. "Zazie Beetz si trova al primo e al secondo posto degli incassi Rated-R di tutti i tempi. Il segreto di tutti i successi!" recita la didascalia.

L'attrice è intervenuta tra i vari commenti, scrivendo scherzosamente: "Il terzo miglior film rated-R sarà una commedia romantica in cui Deadpool e Joker faranno un viaggio on the road dalla Pennsylvania all' Oregon, e io interpreterò la loro nipote scontenta che viene trascinata nel lungo viaggio. Narrato da Josh Brolin, scritto da Pikachu."

L'idea è subito piaciuta a Liefeld, che ha risposto a sua volta manifestando il suo entusiasmo con una serie di emoji, e anche a molti altri follower.

Chissà se un progetto del genere vedrà mai la luce. Più che di un crossover con Deadpool, in questo momento si ragiona sulla possibilità di realizzare un sequel di Joker.