Joker: Zazie Beetz elogia l'interpretazione di Joaquin Phoenix

Dopo aver interpretato Domino in Deadpool 2, Zazie Beets apparirà in un altro attesissimo cinecomic in arrivo nei prossimi mesi. Stiamo parlando di Joker, il film diretto da Todd Phillips che vedrà Joaquin Phoenix nei panni dell'iconico villain del Cavaliere Oscuro.

In occasione del Puerto Rico Comic Con, l'attrice ha spiegato le ovvie differenze tra i due film e nel frattempo ha anche espresso tutta la sua stima nei confronti del lavoro di Joaquin Phoenix, che come abbiamo anticipato dal teaser di Joker interpreterà una versione piuttosto inedita del personaggio, almeno in ambito cinematografico.

Queste le parole dell'attrice: "L'atmosfera dei due film è completamente diversa perché Deadpool è una commedia che punta molto sulle battute e sulla sua fisicità, mentre Joker ha un tono molto più cupo ed emozionale. Non c'è lo stesso ambiente giocoso che abbiamo vissuto sul set di Deadpool. Anche se abbiamo lavorato duramente anche per quello. Joaquin è una persone veramente onesta e molto genuina. Per un'attrice come me è molto bello poter lavorare con qualcuno come lui, che riesce davvero a cambiarti emotivamente."

Joker arriverà nelle sale italiane il prossimo 3 ottobre. Nel frattempo vi rimandiamo all nostra analisi del trailer di Joker tra le sue atmosfere da tragedia e i riferimenti a pellicole quali Taxi Driver e Re per una Notte - nel cast del film è presente anche Robert De Niro.