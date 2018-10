Joker, Zazie Beetz conferma: 'Niente tatuaggi, non siamo la Suicide Squad'

Nel corso di un'intervista concessa ai microfoni dell'ICE Comic-Con Zazie Beetz, co-protagonista di Joker, ha confermato che il clown di Joaquin Phoenix non sarà decorato da nessun tatuaggio.

"Questo Joker non è quello che avete visto in Suicide Squad. Nel film non ci saranno tatuaggi." Nel film, l'attrice sarà Sophie Dumond, una madre single che vive nei bassifondi di Gotham. La Beetz non ha svelato nulla riguardo al suo ruolo nella storia. "Onestamente non penso di poter rivelare qualcosa, ma ci tengo a dire che il film ha una delle sceneggiature più belle che abbia mai letto."

Joker diretto da Todd Phillips sarà una storia di origini per il famoso criminale di Gotham City ed è ambientato al di fuori della continuity del DCEU, nel quale il personaggio è interpretato da Jared Leto in Suicide Squad. Film e attore sono stati oggetti di critica per la controversa rivisitazione del personaggio, che in quel poco che si vedeva nell'opera di David Ayer vantava una bocca piena di denti di metallo e un corpo coperto di tatuaggi.

Lo stesso Ayer, sceneggiatore e regista del film, ha recentemente ammesso di essersi "spinto troppo oltre" riguardo al look di Joker. In precedenza l'autore aveva spiegato che ogni tatuaggio aveva lo scopo di "raccontare una storia molto specifica", che sarebbe dovuta risalire al costume di Robin imbrattato delle scritte di Joker che si vede in Batman v Superman di Zack Snyder. "L'idea era che le persone li avrebbero decifrati e avrebbero capito cosa era successo, ma l'idea è stata ritenuta controversa e non recepita, ogni volta che si prova a fare qualcosa di diverso quel qualcosa viene etichettato come controverso.",

Il look di Joaquin Phoenix è comunque molto differente da quello di Leto, come abbiamo potuto vedere grazie alle tantissime foto uscite in queste settimane.

Il cast del film comprende anche il multi-premio Oscar Robert de Niro.

Joker arriverà il 4 ottobre 2019.