Da Joker a Wonder Woman, gli eroi del cinema indossano la mascherina: il video

Dopo mesi di pandemia, la stragrande maggioranza della gente sembra aver capito l'importanza delle misure di sicurezza anti-contagio, e in particolare di indossare la mascherina, ormai diventata un accessorio indispensabile. È sempre utile, però, invitare a non abbassare la guardia, e il messaggio è più incisivo se arriva da un supereroe.

È questo il senso di Mask Up America, il nuovo video diffuso da WarnerMedia e visibile anche nel tweet in calce alla notizia. Si tratta di un breve montaggio, della durata di una trentina di secondi, in cui le scene di alcuni famosi film sono "arricchite" in post produzione da una mascherina sul volto dei protagonisti.

Diventano così testimonial di questa campagna, tra gli altri, il Keanu Reeves di Matrix, il minaccioso clown Pennywise di It, Gal Gadot (leggi qui la nostra recensione di Wonder Woman 1984), Harry Potter, Frodo de Il Signore degli Anelli, l'iconico Arthur Fleck / Joker interpretato dal premio Oscar Joaquin Phoenix, Aquaman (Jason Momoa).

Mentre scorrono le immagini, un messaggio in sovraimpressione recita: "Torniamo a fare le cose che amiamo, quali che siano. Rallenta il contagio! Indossa la maschera, America."

Se è vero che il Covid-19 si sconfigge grazie all'impegno di tutti, con una squadra così schierata compatta contro il virus la battaglia sembra già un po' meno dura.