Joker, Warner Bros. voleva svelare le origini del personaggio di Heath Ledger in Batman

Lo sceneggiatore David S. Goyer ha rivelato alcune chicche provenienti dal dietro le quinte dei più celebri cinecomic DC nel corso di una recente intervista al Comic-Con Home, e una di queste riguardava le origini del Joker di Heath Ledger ne Il Cavaliere Oscuro.

In particolare, lo scrittore ha svelato che i dirigenti della Warner Bros. volevano che la storia del personaggio visto nel secondo film della trilogia di Batman con Christian Bale fosse un po' più elaborata di quanto Nolan credesse necessario, una modifica evidentemente inutile in quanto l'opera, a distanza di oltre dieci anni, è ancora considerata una delle pietre miliari del cinema del nuovo millennio.

"Ricordo quando ne stavamo parlando, Nolan mi disse: 'Beh, e se il Joker non avesse una vera e propria storia di origini?'" ha ricordato Goyer. "Anche dopo tutto il successo di Batman Begins, l'idea venne presa con i piedi di piombo dai dirigenti e ci ritrovammo a lottare per farla rimanere nel film. Molta gente in alto era preoccupata che la cosa potesse non funzionare."

Goyer ha paragonato quella decisione ad un'altra scelta controversa per un altro cinecomic DC Films, ovvero l'omicidio volontario che Superman commette ai danni del generale Zod alla fine di Man of Steel di Zack Snyder. "Stavamo cercando di raccontare un diverso tipo di storia di Superman, una storia di Superman che non era mai stata raccontata prima. Richiedeva alcune grandi cambiamenti”, ha detto.

Ala fine la storia di origini di Joker, o una delle possibili storie di origini, venne raccontata con Joker di Todd Phillips, film vincitore del Leone d'Oro a Venezia.