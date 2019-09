Joker: Warner Bros. vieta le intervista sul red carpet della premiere

In seguito alle polemiche sulla violenza presente in Joker, film che vedrà Joaquin Phoenix nei panni dell'iconico villain di Batman, Warner Bros. ha deciso di riservare il red carpet della premiere di Hollywood solamente ai fotografi.

I giornalisti che parteciperanno all'evento non avranno dunque modo di intervistare i protagonisti o il regista Todd Phillips, che recentemente ha difeso il film dalle accuse insieme allo stesso Phoenix. "Si è parlato molto di Joker e pensiamo semplicemente che sia il momento che le persone vedano il film" ha scritto lo studio nel comunicato ufficiale inviato alla stampa (via Variety).

Dopo la lettera aperta scritta dai familiari e dagli amici delle vittime della sparatoria di Aurora, avvenuta nel 2012 durante la presentazione del Il cavaliere oscuro - Il ritorno, Warner ha affermato che il film "non dipinge questo personaggio come un errore" e non rappresenta "un'approvazione di qualsiasi tipo nei confronti della violenza reale."

Joker debutterà nelle sale italiane il 3 ottobre, mentre negli Stati Uniti debutterà il giorno dopo. Le preoccupazioni per l'uscita del film hanno spinto l'esercito americano ad avvertire i proprietari dei cinema per alcune misure precauzionali, tra cui "identificare due vie di fuga".

Per altri approfondimenti vi rimandiamo alla nostra recensione in anteprima di Joker, premiato con il Leone d'Oro alla scorsa edizione del Festival di Venezia.