Joker: Warner Bros. Italia riporta il film al cinema dal 6 febbraio

Warner Bros. ha rivelato con un breve trailer celebrativo che Joker, il capolavoro di Todd Phillips con protagonista Joaquin Phoenix, tornerà nelle sale italiane dal prossimo 6 febbraio.

L'iniziativa arriva a pochi giorni dalla 92esima Notte degli Oscar, nella quale il lungometraggio DC Films - già vincitore del Leone d'Oro alla Mostra Internazionale d'Arte Cinematografica di Venezia - ha ottenuto 11 nomination, più di qualsiasi altro film in competizione (il film di Phillips è solo il 24esimo nella storia dell'Academy ad ottenere un numero così alto di candidature, cifra che lo include in un club che conta illustri predecessori come Chinatown, Il Padrino - Parte II, Il Signore degli Anelli: Il Ritorno del Re e Salvate Il Soldato Ryan).

La sinossi ufficiale recita: "Joker di Il film di Todd Phillips è incentrato sulla figura dell’iconico villain DC Comics, ed è uno standalone originale, diverso da qualsiasi altro film apparso sul grande schermo fino ad ora. L’esplorazione di Phillips su Arthur Fleck, interpretato in modo indimenticabile da Joaquin Phoenix, è quella di un uomo che lotta per trovare la sua strada in una società fratturata come Gotham. Durante il giorno lavora come pagliaccio, di notte si sforza di essere un comico di cabaret… ma scopre che lo zimbello sembra essere proprio lui. Intrappolato in un’esistenza ciclica sempre in bilico tra apatia e crudeltà, Arthur prenderà una decisione sbagliata che provocherà una reazione a catena di eventi, utili alla cruda analisi di questo personaggio."

Per altri approfondimenti vi rimandiamo ad uno speciale sul tema della mimesi in Joker, film che abbiamo posizionato al primo posto nella nostra classifica dei migliori film del 2019.