Joker, la Warner Bros. inizia ufficialmente la campagna promozionale per gli Oscar 2020

Forte del nuovo record per il più alto incasso nella storia del botteghino rated-r, Joker entra ufficialmente nella corsa agli Oscar 2020, con la Warner Bros. che ha iniziato oggi la campagna For Your Consideration.

Come potete vedere nella splendida locandina che trovate in calce all'articolo, la major ha deciso di promuovere il film di Todd Phillips in tutte le categorie degli Academy Awards, compresa quella per il miglior film ai produttori Todd Phillips, Bradley Cooper e Emma Tillinger Koskoff.

Tra le altre sponsorizzazioni troviamo ovviamente quella per Joaquin Phoenix come miglior attore protagonista, quella per Robert De Niro come non protagonista e quella per Zazie Beetz come miglior attrice non protagonista, mentre Phillips è stato promosso per la miglior regia e anche, insieme a Scott Silver, per la miglior sceneggiatura adattata.

Lawrence Sher, inoltre, è stato promosso per la statuetta alla miglior fotografia. Se volete scoprire anche tutti gli altri possibili candidati sponsorizzati per le rispettive categorie vi basterà cliccare sul link della fonte che trovate in basso.

Voi cosa ne pensate? Credete che il film avrà qualche possibilità, dopo aver vinto il Leone d'Oro a Venezia 2019? Fatecelo sapere come al solito nella sezione dei commenti e rimanete sintonizzati per i nostri imminenti pronostici sugli Oscar 2020.

Per altri approfondimenti sul lungometraggio DC Films, vi invitiamo a recuperare un'analisi di Joker tramite le tre migliori scene e il tema della mimesi, oltre ad un saggio su Joker, Todd Phillips e la New Hollywood.