Joker, Vincent D'Onofrio chiede l'Oscar per Joaquin Phoenix

Con il passare dei giorni e in attesa dell'esordio nel quarto week-end di programmazione, Joker continua ad essere il titolo più chiacchierato in un panorama cinematografico scosso dal dibattito Scorsese - Coppola - Marvel.

Piuttosto che entrare nella polemica Vincent D'Onofrio, attore molto caro ai fan della Marvel dato che ha interpretato il villain Kingpin nell'acclamata serie televisiva di Netflix Marvel's Daredevil, è comparso su Twitter per parlare di cinema, ed esprimere la sua opinione sull'interpretazione di Joaquin Phoenix.

Secondo D'Onofrio, che nel corso della sua carriera ha lavorato con cineasti del calibro di Stanley Kubrick, Robert Altman, Oliver Stone e Kathryn Bigelow, come potete vedere nel post in calce all'articolo è convinto che la star di Joker meriti un riconoscimento per la sua performance.

L'attore non cita nello specifico Oscar, Golden Globe o SAG Award, ma con la stagione dei premi ormai alle porte Phoenix è in corsa per tutti i premi dell'industria. Voi cosa ne pensate? Ditecelo nella sezione dei commenti.

A questo proposito vi segnaliamo le dichiarazioni di Lawrence Sher, direttore della fotografia del film, che ha raccontato quanto Joaquin Phoenix abbia improvvisato sul set, contribuendo a creare numerose scene già diventate iconiche. Inoltre, per entrare più affondo nel lungometraggio DC Films, vi rimandiamo ad un'analisi di Joker tramite le tre migliori scene e il tema della mimesi, oltre ad un saggio su Joker, Todd Phillips e la New Hollywood.