Joker vince anche ai Make-Up Artists and Hair Stylists Guild Awards

In queste ore sono stati assegnati a Los Angeles i Make-Up Artists & Hair Stylists Guild Awards, riconoscimenti che com'è facile intuire premiano i migliori risultati nel trucco e parrucco a livello cinematografico.

Vincitore assoluto della serata Bombshell, nuovo film di Jay Roach incentrato sulle giornaliste della Fox News che denunciarono il direttore Roger Ailes per cattiva condotta sessuale: l'opera con Margot Robbie, Nicole Kidman e Charlize Theron, impreziosita dal lavoro del truccatore premio Oscar Kazu Hiro, ha portato a casa ben tre dei cinque premi previsti per i lungometraggi cinematografici, quello per il trucco contemporaneo, per l'acconciatura contemporanea e quello per gli effetti speciali per il trucco.

Joker ha vinto il premio per il miglior trucco Period and/or Character Make-Up, mentre Downton Abbey ha portato a casa quello per la miglior Period Hair Styling and/or Character Hair Styling.

Qui sotto l'elenco completo:

Best Contemporary Make-Up - Bombshell: Vivian Baker, Cristina Waltz, Richard Redlefsen

Bombshell: Vivian Baker, Cristina Waltz, Richard Redlefsen Best Period and/or Character Make-Up - Joker: Nicki Ledermann, Tania Ribalow, Sunday Englis

Joker: Nicki Ledermann, Tania Ribalow, Sunday Englis Best Special Make-Up Effects - Bombshell: Kazu Hiro, Vivian Baker, Richard Redlefsen

Bombshell: Kazu Hiro, Vivian Baker, Richard Redlefsen Best Contemporary Hair Styling - Bombshell: Anne Morgan, Jaime Leigh McIntosh, Adruitha Lee

Bombshell: Anne Morgan, Jaime Leigh McIntosh, Adruitha Lee Best Period Hair Styling and/or Character Hair Styling - Downton Abbey: Anne Nosh Oldham, Elaine Browne, Marc Pilcher

Vi ricordiamo che domani saranno annunciate le nomination ufficiali agli Oscar 2020: nell'attesa, recuperate i nostri speciali di approfondimento sulle principali categorie, inclusi quelli per i migliori film.