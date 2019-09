Joker vince il Leone d'Oro a Venezia 76. Ecco tutti gli altri vincitori

Dopo undici, intensi giorni è giunta a conclusione la 76° Edizione della Mostra Internazionale del Cinema di Venezia, che ha portato a trionfo l'ipnotico e sublime Joker di Todd Phillips, interpretato da un magnetico Joaquin Phoenix. E ora si punta agli Oscar!

Si tratta del primo cinecomic premiato alla Mostra del Cinema di Venezia, record che fa pendant con il fatto di essere anche il primo cinecomic mai presentato all'evento e addirittura in concorso. Il premio è comunque meritatissimo per un film che indaga le cause di una possibile rivoluzione, un vero caso studio sulla follia e la società contemporanea che fa delle origini del personaggio un pretesto per raccontare il marcescente stato di una civiltà priva di compassione ed empatia, sull'orlo della fine.

Tra i vincitori dell'edizione figurano anche Roman Polanski con il suo splendido L'ufficiale e la spia e l'italiano Franco Maresco per il magnifico documentario (mokumentario?) La mafia non è più quella di una volta. Ma scopriamo insieme tutti i vincitori di questa grande edizione che ha visto molte sorprese. Ci sono anche il miglior film orizzonti e la miglior opera prima. Eccoli:





LEONE D'ORO AL MIGLIOR FILM

- Joker di Todd Phillips



LEONE D'ARGENTO PER LA MIGLIOR REGIA



- Roy Anderson per About Endlessness



PREMIO SPECIALE DELLA GIURIA



- La mafia non è più quella di una volta di Franco Maresco



GRAN PREMIO DELLA GIURIA PER LA REGIA



- Roman Polanski per L'ufficiale e la spia



COPPA VOLPI ALLA MIGLIOR INTERPRETAZIONE MASCHILE



- Luca Marinelli per Martin Eden



COPPA VOLPI ALLA MIGLIOR INTERPRETAZIONE FEMMINILE

- Ariane Ascaride per Gloria Mundi



PREMIO OSELLA PER LA MIGLIOR SCENEGGIATURA



- No.7 Cherry Lane di Yonfan



PREMIO MARCELLO MASTROIANNI AL MIGLIOR INTERPRETE EMERGENTE



- Toby Wallace per Babyteeth



PREMIO ORIZZONTI PER IL MIGLIOR FILM



- Atlantis di Valentin Vasjanovic



LEONE DEL FUTURO ALLA MIGLIOR OPERA PRIMA



- You Will Die At 20 di Amjad Abu Alala