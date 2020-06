Joker, il villain di Joaquin Phoenix in una geniale parodia dei fumetti di Spider-Man

Dalla carta alla celluloide e viceversa: è questo il percorso di Joker, o più precisamente dell'Arthur Fleck portato sullo schermo da Joaquin Phoenix, a dimostrazione che il cinema e il fumetto sono due arti in grado di influenzarsi reciprocamente. Il clown principe del crimine, infatti, è apparso in Spider-Ham, fumetto parodia di Spider-Man.

L'albo n° 5 della raccolta vede Spider-Ham e i suoi alleati sotto il controllo di Mojo, che decide di utilizzarli per mettere in scena varie parodie. A Spider-Man tocca interpretare un personaggio dai capelli lunghi, che indossa un completo rosso con camicia blu e cravatta. Secondo Mojo, inoltre, può "esplorare temi complessi e maturi come la violenza e le malattie mentali".

Come se questi indizi non bastassero, nella tavola visibile anche in calce alla news Spider-Man balla in modo inconfondibilmente simile a una delle scene più iconiche di Joker. Se la parodia non fa mai il nome del villain, è più che evidente l'ispirazione, che chiama in causa il villain che ha portato Joaquin Phoenix a vincere l'Oscar all'inizio di quest'anno. Inoltre, il crossover tra Marvel e DC farà sicuramente piacere a tantissimi fan.

La figura e il look di Arthur Fleck sono ormai entrate di prepotenza nell'immaginario collettivo, come hanno dimostrato anche le recenti manifestazioni del movimento Black Lives Matter. Anche se non c'è ancora nulla di ufficiale, intanto, i fan continuano a coltivare la speranza di un sequel di Joker.