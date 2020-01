Joker, ecco la videorecensione della versione digitale per Apple TV

Joker, il nuovo film di Todd Phillips candidato a 11 Premi Oscar per gli Academy Awards 2020, è finalmente approdato sulle piattaforme online per il download digitale, e dopo avervi parlato della versione 4K per Apple TV è tempo di un riepilogo tramite videorecensione.

Vincitore del Leone d'Oro alla Mostra Internazionale d'Arte Cinematografica di Venezia 2019, Joker è basato sull'omonimo villain della DC Comics ma è completamente slegato dagli eventi del franchise conosciuto come DCEU: la storia segue Arthur Fleck, un uomo che lotta per trovare la sua strada nella società fratturata di Gotham City. Durante il giorno lavora come pagliaccio per un'agenzia pubblicitaria, mentre di notte si sforza per realizzare il suo sogno, quello di diventare un comico di cabaret. Intrappolato in un'esistenza ciclica sempre in bilico tra apatia e crudeltà, prenderà una sola decisione sbagliata che provocherà una reazione a catena ineluttabile di tragici eventi.

Nel cast, oltre a Joaquin Phoenix nei panni del protagonista, anche Robert De Niro, Bill Camp, Zazie Beetz, Brett Cullen, Frances Conroy, Glenn Fleshler, Marc Maron, Douglas Hodge, Josh Pais e Shea Whigham.

