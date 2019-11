Joker vicinissimo allo storico traguardo del miliardo di dollari al box-office

Secondo quanto riportato dalle analisi e le stime di Variety e Box-Office Mojo, Joker non ha affatto arrestato la sua corsa al box-office internazionale nonostante l'appeal delle nuove uscite in sala come Terminator: Destino oscuro o Maleficent 2.

La pellicola di Todd Phillips continua ad avere una spinta considerevole nei mercati al di fuori degli Stati Uniti dove ha diminuito gli introiti del solo 24% rispetto alla passata settimana, racimolando altri 37 milioni di dollari dai 79 mercati disponibili. Il totale per quanto riguarda il box-office internazionale si aggira intorno ai 634 milioni di dollari, portando il suo totale complessivo e globale a 934 milioni di dollari, davvero a un passo dallo storico traguardo del miliardo di dollari. Sarebbe quindi lecito aspettarsi il raggiungimento di questo traguardo nelle prossime settimane, giusto in tempo per la fine della corsa al botteghino della pellicola e tutto questo senza la spinta del mercato cinese, dove la pellicola non è stata distribuita.

Proprio recentemente, Joker ha passato il totale domestico da $291 milioni di L'uomo d'acciaio di Zack Snyder; in secondo luogo, ha sorpassato Spider-Man: Homecoming ($880 milioni nel 2017) e Spider-Man 3 ($890 milioni nel 2007) diventando l'ottavo cinecomic col più alto incasso nella storia del cinema.

Tornando alla narrativa del film, Todd Phillips ha rivelato recentemente di conoscere quali eventi narrati nel film siano reali e quali frutto dell'immaginazione del protagonista Arthur Fleck. Phillips, però, ha specificato che non vuoterà mai il sacco: una teoria riguardante il film con Joaquin Phoenix, infatti, considera la maggior parte degli eventi un'invenzione del personaggio principale, che chiuso in un istituto psichiatrico avrebbe immaginato di ottenere la fama grazie al personaggio del Joker.

Joaquin Phoenix, invece, è stato piuttosto diretta nello specificare che non farà un sequel semplicemente perché il primo film ha avuto successo, un'opzione che ha definito "ridicola". Per altri approfondimenti sul film vi rimandiamo alle migliori scene di Joker e il tema della mimesi e ad un saggio su Joker, Todd Phillips e la New Hollywood.