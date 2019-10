Joker in vetta al box office italiano dopo il primo weekend in sala

Per indovinare che Joker avrebbe esordito col botto nelle sale cinematografiche di tutto il mondo non erano necessarie, a dirla tutta, grandi doti di veggenza: del film di Todd Philips si è detto e ridetto così tanto negli ultimi mesi che era prevedibile che anche i meno interessati si sarebbero fiondati in sala per poter dire la loro.

Così è stato, infatti: il film con Joaquin Phoenix ha portato a casa un primo weekend di programmazione a dir poco memorabile: già ad ottobre, negli Stati Uniti, i primi giorni in sala avevano fruttato qualcosa come 93.5 milioni di dollari nei soli USA (record di sempre per un'apertura casalinga in ottobre), mentre prendendo in esame anche i Paesi esteri si tocca quota 234 milioni di dollari.

Non è da meno l'Italia, dunque: nei primi quattro giorni in cui il film è stato disponibile in sala si sono registrate ben 900mila biglietti staccati lungo lo Stivale, per un ricavo di circa 6,3 milioni di euro nel solo weekend d'esordio. Meglio di così era davvero difficile fare, come testimonia anche l'entusiasmo del President & Managing Director di Warner Bros. Entertainment Italia Barbara Salabè, che ha dichiarato: "Lo strepitoso successo di Joker dimostra che il pubblico italiano e mondiale accoglie con entusiasmo film che segnano un’evoluzione contemporanea del mondo dei supereroi. Siamo molto fieri di aver potuto distribuire questo splendido film, che non a caso è stato insignito del Leone d’Oro a Venezia".

Nonostante le polemiche dalle quali è accompagnato da mesi, Joker continua comunque a riscuotere consensi: uno degli ultimi a fare i complimenti a Todd Philips è stato Michael Moore, a cui sono poi arrivati i ringraziamenti del collega. Philips, dal canto suo, è tornato a parlare della scena finale del film spiegandone l'immensa importanza nella narrazione.