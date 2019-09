Joker: una valanga di nuove immagini ufficiali per il film di Todd Phillips

A poche settimane dall'arrivo del film in Italia Warner Bros. ha pubblicato (via Collider) una galleria di immagini ufficiali tratte da Joker, l'atteso film che vedrà Joaquin Phoenix nei panni del celebre villain di Batman.

Le nuove foto tratte dal recente vincitore Leone d'Oro al Festival di Venezia offrono un nuovo sguardo ai personaggi di Phoenix, Zazie Beetz e Robert De Niro, quest'ultimo protagonista di uno splendido "ritratto" dello show di Murray Franklin.

Diverse foto in particolare mostrano un Arthur Fleck ormai truccato da Joker in diverse sequenze: prima della sua apparizione sul palco (come abbiamo visto nel finale del trailer ufficiale), la danza sulla scalinata e una scena che avviene all'interno di un bagno. Che ve ne pare di queste nuove immagini? Fatecelo sapere nei commenti.

Diretto da Todd Phillips, Joker è un progetto slegato dal resto dell'Universo DC - stessa sorte potrebbe toccare anche al Batman con Robert Pattinson - che porterà il personaggio su grande schermo in un modo apparentemente molto diverso rispetto alle sue altre iterazioni. Il film debutterà in Italia il 3 ottobre.

Per altri approfondimenti vi rimandiamo alla nostra recensione di Joker e allo speciale sulle migliori interpretazioni di Joaquin Phoenix, da Quando l'amore brucia - Walk the Line a The Master e A Beautiful Day - You Were Never Really Here.