Joker, nell'universo di Joaquin Phoenix vedremo anche Robin?

La collocazione del Joker di Joaquin Phoenix in un universo cinematografico più ampio non è ancora molto chiara: cioè che è certo, a questo punto, è che il personaggio non farà parte del DC Extended Universe, ma ciò non vuol dire che dovrà necessariamente agire in maniera isolata dagli altri personaggi DC.

Alcune voci che girano insistentemente in questi giorni, ad esempio, vorrebbero la DC intenzionata a sfruttare il successo del film di Todd Philips per inserire in quello che potremmo definire Jokerverse un personaggio che, nelle trasposizioni cinematografiche DC, non ha mai avuto molta fortuna: parliamo, ovviamente, di Robin.

Del povero Dick Grayson si ricorda sul grande schermo soltanto la versione di Chris O'Donnell in Batman Forever e Batman & Robin, non esattamente i film più acclamati sul giustiziere mascherato di Gotham. Considerando che il Batman di Robert Pattinson sarà agli inizi della sua carriera di supereroe, cosa che rende quindi improbabile un suo incontro con Robin nel film di Matt Reeves, non è impensabile che si opti per una soluzione di questo tipo.

Cosa ne pensate? Vi piacerebbe vedere Joker interagire con Robin? E quale attore vedreste bene nei panni della storica spalla di Batman? I fan, intanto, dibattono su quanto sia davvero necessario un sequel di Joker; Joaquin Phoenix, invece, ha recentemente condiviso un'immagine di Joker munito di mascherina.